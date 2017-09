Supporters AZ boycotten duel met NAC: "De maat is vol"

AZ neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen NAC Breda, maar de kans is groot dat het stadion dan bij lange na niet vol zit. De supporters van de Alkmaarders gaan het duel namelijk boycotten.



Supportersbeweging Victoria Alkmaar heeft het initiatief voor de boycot genomen in verband met de vier stadionverboden die onlangs zijn afgegeven aan supporters van AZ. De stadionverboden werden uitgedeeld na de wedstrijd AZ-Utrecht van vorig seizoen. Er zaten toen Utrecht-supporters in de thuisvakken van AZ die zich volgens de fans van AZ 'vervelend gedroegen'. Toen vier AZ-supporters hier wat van zeiden en provocerend gedrag vertoonden, hebben ze allen een stadionverbod gekregen.



"De maat is vol: stop stadionverboden!", schrijft de supportersbeweging op Facebook. "Tot twee keer toe konden uitsupporters voor onrust zorgen in thuisvakken en tot twee keer toe werden AZ-supporters ervoor bestraft. De stadionverboden die zijn uitgedeeld voor ‘provocatie’ zijn dan ook onacceptabel. Niet alleen voor de bestraften, maar voor alle AZ’ers is dit een mes in de rug."