ADO-aanwinst: "Ik zal me echt in de basis moeten vechten"

Erik Falkenburg heeft in de zomerse transferperiode de overstap gemaakt naar ADO Den Haag. Een mooi avontuur voor de aanvaller, maar hij zal wel moeten laten zien wat hij waard is nadat ook Ricardo Kishna nog naar de club werd gehaald.



"Ik zal me echt in de basis moeten vechten", zo legde Falkenburg uit aan het Algemeen Dagblad.Een voorkeurspositie heeft hij nog niet bij ADO. "Die ga ik nu natuurlijk niet uitspreken, haha. Ik hou alles open, want ik wil gewoon spelen."



Komend weekend wacht direct een duel met zijn oud-werkgever Willem II. "Het is wel grappig natuurlijk. Willem II-uit wordt leuk en ook heel belangrijk. Het wordt tijd dat we eens punten gaan pakken", aldus Falkenburg.