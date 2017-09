Het zat er al jaren aan te komen, maar in de afgelopen transferperiode gebeurde het eindelijk. Ajax slaagde erin om Klaas-Jan Huntelaar terug naar de Eredivisie te halen. Hij liet Schalke 04 achter zich voor een terugkeer in Amsterdam.



"De terugkeer bevalt me goed. Ik ben blij weer voor Ajax te spelen en met jonge talenten te werken. Ook om veel oude bekenden te zien en samen met elkaar te presteren. Ik wil alles winnen wat er nog te winnen valt", zo gaf Huntelaar te kennen in De Telegraaf.



Heel veel te winnen in Amsterdam heeft Huntelaar dit seizoen niet meer. De Amsterdammers deden aanvankelijk mee in de voorronde van de Champions League en daalden vervolgens af naar de Europa League. Ook daar lukte het de club niet om Europees voetbal veilig te stellen.