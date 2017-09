Rodrigues doet belofte aan Oranje: "Ik ga er alles aan doen"

Gerson Rodrigues houdt de gemoederen flink bezig. De speler van Telstar is international van het nationale elftal van Luxemburg en deed het met dat land niet verkeerd tegen Frankrijk. Een flinke misser leverde echter wel nog een domper op.



Rodrigues kan Oranje met Luxemburg een goede dienst bewijzen als het land weet te winnen van Zweden. "Ik help jullie straks graag, hoor. Ik ga er alles aan doen om tegen Zweden wél te scoren", vertelde Rodrigues alvast aan het Algemeen Dagblad.



Of het nationale elftal van Luxemburg er ook echt in slaagt om Zweden te verslaan, is afwachten. Mocht het lukken, dan lijkt Oranje weer mee te kunnen doen om een plek op het wereldkampioenschap van 2017.