Clubs melden zich massaal voor Telstar-sensatie

Gerson Rodrigues heeft zichzelf laten zien in de wedstrijd van Luxemburg tegen Frankrijk. Alhoewel hij er niet in slaagde om tot scoren te komen, mag hij zichzelf toch een uitblinker noemen. Dat heeft hem inmiddels ook de nodige interesse opgeleverd.



"Ik had moeten scoren. Maar ja, die paal.... Ik heb er slecht van geslapen. Ik ben blij dat ik zo dichtbij gekomen ben, dat het me bijna gelukt is, maar tegelijkertijd ook teleurgesteld", vertelde de international aan De Telegraaf.



"We hebben historie geschreven met een 0-0 gelijkspel tegen Frankrijk. Ik ben na mijn 'bijna-goal' veel gebeld. Net als mijn manager", aldus Rodrigues, die in ieder geval tot de winterstop gewoon in actie komt voor Telstar.