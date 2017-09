Gigantisch groot probleem in demo PES 2018 ontdekt

De strijd tussen FIFA 2018 en PES 2018 is alweer flink aan het losbarsten. Ook Dream Team FC, dat zich richt op berichtgeving over beide games, houdt de spellen nauwlettend in de gaten. Het is dan ook dat medium dat een gigantisch groot probleem heeft ontdekt in de demo van PES 2018.



Alhoewel het medium erg blij is met het feit dat er al een demo naar buiten is gebracht, is er één groot probleem waar men tegenaan loopt. Zo schijnen de keepers werkelijk waar verschrikkelijk te zien. Ze grijpen niet goed in en slaan ballen weg die toch wel naast zouden gaan.



Het is de vraag of Konami er nog in slaagt om iets te veranderen aan de keepers. Het bedrijf heeft de demo in ieder geval wel alvast naar buiten gebracht zodat liefhebbers alvast kunnen aangeven wat ze graag nog anders zien.