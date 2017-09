Van Marwijk blijft hopen op Oranje

Alhoewel het er allesbehalve rooskleurig uitziet voor het Nederlands elftal in de WK-kwalificatiereeks, heeft Bert van Marwijk nog altijd de hoop dat Oranje present zal zijn tijdens het eindtoernooi. Helemaal nu hij het met Saoedi-Arabië wel gered heeft.



"Het zou wel heel leuk zijn als Nederland het nog gaat halen en we met Saoedi-Arabië bij Oranje in de groep terecht zouden komen. Daar hoop ik op", vertelde Van Marwijk aan de Telegraaf.



De prestaties van Saoedi-Arabië hebben het land overigens wel in extase gebracht. "Het feest op het veld en in de kleedkamer met de spelers was schitterend. Daarna wil je ook weer naar huis, want het zijn zware weken geweest", aldus het relaas van de bondscoach van het land.