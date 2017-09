FC Twente-pechvogel: "Gelijk bij de eerste training ging het mis"

FC Twente versterkte zich in de afgelopen transferperiode met Henk van Schaik. De Tukkers hebben echter nog geen gebruik kunnen maken van de diensten van de jonge verdediger. Hij raakte namelijk op de allereerste training al geblesseerd.



"Gelijk bij de eerste training ging het mis", vertelt de 19-jarige voetballer aan Voetbal in de Bollenstreek. "Je komt bij een nieuwe club en je wil jezelf natuurlijk bewijzen. Het was even een vervelende start, maar het is mooi dat ik er weer ben."



De jongeling is ondanks zijn vervelende start nog altijd positief. "De club heeft me met veel vertrouwen binnengehaald. Ze hebben goede toekomstplannen met me. Hopelijk sta ik binnen een paar jaar in het eerste elftal", aldus Van Schaik.