OFFICIEEL: Barcelona legt talent langer vast met flinke afkoopclausule

FC Barcelona heeft woensdag een goede slag geslagen. De Spaanse grootmacht verlengde het contract van Carles Aleña. Dat meldt de club via de officiële kanalen. Het 19-jarige talent ligt nu vast tot de zomer van 2020.



De jonge middenvelder maakte tot nu toe vooral zijn minuten in het tweede elftal van de Catalanen. Aleña maakte in november van het afgelopen jaar echter ook al zijn debuut voor de hoofdmacht en wist toen zelfs te scoren. Barça heeft een afkoopclausule van maar liefst 75 miljoen euro laten opnemen in het contract van de jongeling.