"Hij trouwde tien jaar geleden met Napoli en wilde nooit meer vertrekken"

Marek Hamsik speelt al tien jaar bij SSC Napoli. Iets wat tegenwoordig niet vaak meer voorkomt en dus spreekt de zaakwaarnemer van de Slowaak, Juraj Venglos, lovende woorden over zijn cliënt.



"Hij trouwde tien jaar geleden met Napoli en hij wilde nooit meer vertrekken. Hij houdt van de stad en de clubkleuren. Ik hoop dat hij het record van Diego Maradona (115 goals namens Napoli, red.) kan verbreken deze maand", vertelt de belangenbehartiger aan Radio CRC.



"Hij heeft nog maar twee goals nodig, maar de echte reden dat hij wil scoren is omdat Napoli dan wat kan winnen. De Scudetto? Napoli kan het doen en moet het doen. Het klopt, je hebt Juventus, Internazionale en AC Milan, maar het meest cruciale is om de maanden februari en maart doorkomen, wanneer je, als het goed is, nog om alle prijzen meespeelt", aldus Venglos.