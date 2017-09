'Chelsea meldt zich in Madrid voor opmerkelijke ruildeal'

Chelsea hield zich afgelopen transferperiode al bij al nog vrij rustig. Althans wat inkomende transfers betreft. Met Rudiger, Bakayoko, Morata deden ze drie toptransfers. Op de slotdag van de transferperiode kwamen daar ook nog Drinkwater en Zappacosta bij. In de winter zouden ze misschien wel eens kunnen verrassen met een zéér grote naam.



Volgens het Spaanse AS wil Chelsea zich namelijk gaan mengen in de strijd om Antoine Griezmann. Die staat al geruime tijd in de belangstelling van concurrent Manchester United. Die zouden deze winter een nieuwe poging willen wagen. Maar daar zouden The Blues dus een stokje willen voorsteken.



Zoals bekend wil Diego Costa, tot nader order nog steeds speler van Chelsea, dolgraag terug naar Atletico Madrid. De transferbeperking van de Madrilenen wordt in januari opgeheven. Daar zou Chelsea van willen profiteren om Griezmann los te weken bij de Spanjaarden. Hij zou de plaats moeten innemen van Pedro, die naar verluidt op het verlanglijstje staat van Juventus.