Willem II-aanwinst: "Leven in hotel is ook niet alles"

Willem II nam deze zomer Jop van der Linden over van AZ, op huurbasis weliswaar. In Tilburg hoopt de mandekker zijn carrière weer op de weg omhoog te krijgen.



Trainer Erwin van de Looi is in elk geval content met zijn aanwinst. "Jop is een jongen met ervaring. We merkten dat onze ploeg in de eerste weken van het seizoen wat minder stabiel was. Met Jop erbij hopen we dat te veranderen", vertelt Van de Looi aan Omroep Brabant.



De oud-speler van Go Ahead Eagles heeft er zelf uiteraard ook zin in. "Ik heb er pas twee trainingen opzitten en heb een oefenwedstrijd gespeeld. Maar de trainingen zijn prima. Het niveau van de jongens is goed. Dat zorgt ervoor dat ik er veel vertrouwen in heb. We voelen elkaar al snel aan."



Voorlopig woont hij nog in een hotel. "Ik heb een huis in Alkmaar. Dat is te ver om dagelijks op en neer te rijden. Ik ben aan het zoeken naar een woning in de omgeving van Tilburg. Ik hoop volgende week wat bezichtigingen te doen en snel iets te vinden. Een hotel is namelijk ook niet alles."