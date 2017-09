OFFICIEEL: Engelsen melden komst 'Dutch star on loan'

Ajax verkocht deze zomer Queensy Menig aan het Franse FC Nantes, maar die club verhuurd hem gelijk door aan Oldham Athletic. De Engelsen maakten vanavond melding van zijn komst.



Menig wordt voor één jaar overgenomen van Nantes en wordt gelijk een 'Dutch star' genoemd. De laatste twee seizoenen was hij al huurspeler bij PEC Zwolle.



"Het voelt goed om hier eindelijk te zijn, en ik kijk er naar uit om de fans te laten zien wat ik kan", reageert Menig op de clubwebsite van The Latics. "Engeland is een groot land om te voetballen, en nu heb ik de kans om iedereen te laten zien wie ik ben. Ik ben een snelle speler en wil het team zoveel mogelijk helpen."



Menig (22) gaat spelen met rugnummer 16 bij de Championship-club.





SIGNING: #oafc are excited to announce the signing of a Dutch star on loan.https://t.co/egc9ZG4D9R — Oldham Athletic AFC (@OfficialOAFC) 6 september 2017