Onana legt verrassende beslissing uit: "Mentaal intensief.."

André Onana nam voor de afgelopen interlandperiode het opvallende besluit dat hij bij Ajax bleef, in plaats van met de nationale selectie van Kameroen mee te reizen.



Aan Ajax TV geeft de doelman tekst en uitleg: "Het was belangrijk voor mij om rust te nemen. Na de Europa League-finale ging ik meteen naar het nationale elftal, daarna had ik maar 10 dagen vrij. Het was heel intensief. Ook in mentaal opzicht was het goed om even rust te nemen."



Oorzaak is de roerige start van het nieuwe seizoen in Amsterdam, zo vertelt Onana verder. "Toen ik hier kwam, was ik erg verdrietig over wat er gebeurd is met Appie. Vervolgens volgde teleurstelling over hoe we het seizoen gestart zijn. We zijn allemaal jonge spelers en willen op hoog niveau spelen. Dat lukte niet dit seizoen, nu moeten we alles winnen in de Eredivisie."