Duwt Iniesta Barça-president richting afgrond met deze uitspraak?

Waar FC Barcelona-president Josep Maria Bartomeu een stukje van zijn krediet terug had gewonnen met zijn openbaring dat er een principe-akkoord met Andres Iniesta over contractverlenging was bereikt, lijkt diezelfde Iniesta hem nu keihard terug richting de afgrond te duwen.



De middenvelder maakt namelijk duidelijk dat er nog geen enkele sprake is van een naderende deal. "Nee", wordt hij kort maar krachtig geciteerd in de Spaanse media.



Voor Bartomeu kan dit zomaar de spreekwoordelijke druppel zijn. Agustí Benedito begon namelijk al een 'motie van afkeuring' jegens het clubbestuur en verzamelt momenteel handtekeningen van clubleden. Als hij er 16.570 weet te verzamelen, komen er nieuwe presidentsverkiezingen en kan het wel eens afgelopen zijn met Bartomeu in Catalonië.



Iniesta speelt al sinds 2003 in het eerste van de club uit Catalonië. Hij speelde in totaal meer dan 600 wedstrijden voor de Blaugrana. Onlangs erkende de spelmaker dat hij 'voor het eerst in zijn carrière aan een toekomst bij Barça twijfelt'.





Bartomeu: we have agreement in principle with Iniesta on contract renewal.

Reporter: can you confirm that, Andres?

Iniesta: No. — Sid Lowe (@sidlowe) 6 september 2017