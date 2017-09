Dreun voor Leicester City: Transfer 14 seconden te laat

Leicester City kan pas in de winter gebruik gaan maken van Adrien Silva. De middenvelder werd deze zomer overgenomen van Sporting Lissabon voor 22 miljoen pond, maar ze waren te laat...



Te laat is wel een rekbaar begrip, want de gewezen landskampioen van Engeland diende de transfer exact veertien seconden te laat in. De FIFA bleek onverbiddelijk. De transfer gaat namelijk niet door.



De middenvelder staat nu echter wel onder contract bij Leicester en zal daardoor tot het nieuwe kalenderjaar niet kunnen spelen. De FA is nog wel in beraad met de FIFA en ondertussen is Leicester City op zoek naar een oplossing. De 28-jarige geboren Fransman en actief voor Portugal moet Danny Drinkwater vervangen, die naar Chelsea verkaste.