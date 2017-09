Lof voor PSV-pareltje: 'Een combinatie van Robben en Suarez'

PSV wist deze zomer Hirving Lozano binnen te hengelen en daar zal men in Eindhoven geen spijt van hebben. De Mexicaanse aanvaller scoorde in drie Eredivisieduels al drie keer en de kenners zijn dan ook lovend over hem.



"Hij is echt buitengewoon getalenteerd. Vrij uitzonderlijk zelfs, voor de Eredivisie", vertelt clubwatcher Rik Elfrink in gesprek met Omroep Brabant. "Extreem dreigend en je moet hem geen centimeter geven."



"Het is een jongen die binnendoor én buitenom vrij kan spelen", voegt voetbalanalyticus Aad de Mos toe. "En dat moet PSV vooral blijven doen: hem vrij laten. Lozano is een echte straatvoetballer. Onorthodox en onbedorven." "Iemand die op intuïtie speelt en op avontuur wil", meent AD-columnist Sjoerd Mossou.



"Hij doet me qua stijl denken aan een jonge Arjen Robben", vervolgt Mossou. "Hij heeft ook wel iets van Luis Suarez. Een intuïtieve actie maken en onderweg bedenken waar het heengaat."