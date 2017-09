Tip voor de KNVB: 'Dat lijkt me wel raadzaam'

De kans is groot dat Oranje voor de tweede keer op rij een groot eindtoernooi misloopt. Het Nederlands elftal kan zich onder leiding van Dick Advocaat theoretisch gezien nog wel plaatsen voor het WK in Rusland, maar Pierre van Hooijdonk heeft de hoop al opgegeven en blikt in zijn column in Voetbal International alvast vooruit.



"Het lijkt me voor de KNVB wél raadzaam nu al bezig te gaan met de periode na Advocaat en Gullit", schrijft Van Hooijdonk. "Bepaal welk type bondscoach je nodig hebt om Oranje nieuw elan te geven, breng in kaart wie er beschikbaar zijn, anticipeer op de volgende periode."



Van Hooijdonk is kritisch op het wisselbeleid van Advocaat tegen Bulgarije. "Soms lijkt het of Advocaat in de aanloop naar deze interlands tot het besef is gekomen hoe klein de kans op succes is met deze groep. Dat de moed hem in de schoenen is gezonken. Advocaat zei na afloop dat meerdere spelers onder de maat presteerden. Des te vreemder is het dan dat je de beste man van het veld naar de kant haalt en verder niemand wisselt."