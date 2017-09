'City wil wereldtopper in winterstop bizar goedkoop inlijven'

Bij het Engelse Manchester City is men momenteel helemaal klaar met Arsenal. De Gunners gingen aanvankelijk akkoord met de verkoop van aanvaller Alexis Sánchez, maar blokkeerden deze megatransfer vervolgens waardoor de Citizens dus met lege handen achterbleven. Mogelijk onderneemt de club uit Manchester in de winterstop nog een poging.



Vorige week legde Arsenal nog een bod van zestig miljoen pond (65 miljoen euro) op de Chileense smaakmaker naast zich neer. Aangezien Sánchez' contract al op 30 juni 2018 afloopt, zal Manchester City bij een winterse poging flink minder gaan bieden.



Volgens The Sun gaat de club van Pep Guardiola tot maximaal twintig miljoen pond (22 miljoen euro). Dat zou natuurlijk een fooitje zijn voor een wereldster als Sánchez.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.