BIZAR: Top speler komt niet verder dan rating van 88 in FIFA 18

De ratings voor FIFA 18 beginnen langzamerhand binnen te druppelen en dat levert niet altijd positieve reacties op. Antoine Griezmann komt in de game niet verder dan een rating van 88 en dat levert EA Sports aardig wat kritiek op.



Griezmann heeft er een goed seizoen opzitten. Hij was tijdens het EK van 2016 niet alleen belangrijk toen hij Frankrijk naar de finale leidde, ook was hij present bij de Ballon d'Or-uitreiking waar hij het moest afleggen tegen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.



Al die prestaties hebben EA Sports er echter niet toe gebracht om de rating van de man van Atlético Madrid omhoog te brengen. In vergelijking: Robert Lewandowski en Manuel Neuer konden beiden wel rekenen op een rating boven de 90.