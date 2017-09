'Engeland rekent op nieuw oefenduel met Oranje'

Alhoewel de WK-kwalificatiereeks voor het Nederlands elftal allesbehalve vlekkeloos verloopt, willen nationale elftallen nog altijd dolgraag oefenen tegen Oranje. Dat geldt volgens De Telegraaf ook voor Engeland, dat een datum heeft geprikt voor een nieuwe oefeninterland.



De Engelse voetbalbond heeft de kalenders van de Premier League en de Eredivisie naast elkaar gelegd en kwam tot de conclusie dat er nog niets gepland staat in het weekend van 24 en 25 maart. FA hoopt nu dan ook een akkoord te kunnen bereiken over oefeninterland met Oranje.



Het is de bedoeling dat het nationale elftal van Engeland tegen die tijd afreist naar Nederland voor de vriendschappelijke interland. Hoe Oranje er tegen die tijd voorstaat, is afwachten.