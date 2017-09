Ziyech schlemiel bij Marokko na dure misser tegen Mali

Hakim Ziyech mocht zich een paar dagen geleden nog dé held van Marokko noemen toen hij de uitblinker was in de wedstrijd tegen Mali. Aan de hand van Ziyech werd met 6-0 gewonnen hij was zelf verantwoordelijk voor twee goals en twee assists. Op dinsdag was dat echter anders.



Marokko slaagde er niet in om te scoren tegen Mali en dat valt deels te wijten aan Ajacied Ziyech. De middenvelder kreeg zelfs vanaf de penaltystip de kans om zijn ploeg naar de koppositie te schieten, maar dat verzuimde de middenvelder te doen. Hieronder de dure misser van Ziyech.