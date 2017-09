"Dan kan Dost beter stoppen bij Oranje.."

Dick Advocaat koos voor het afgelopen duel tegen Bulgarije tot veler verbazing wederom voor Vincent Janssen, ook al faalde hij enkele dagen eerder nog tegen Frankrijk.



De vraag is hoelang Janssen nog spits van Oranje kan zijn, aangezien hij bij Tottenham Hotspur na het afketsen van zijn eigen vertrek, én de komst van Fernando Llorente, derde spits dreigt te worden. "Het gaat een beetje spannend worden voor Advocaat en Gullit. De spoeling was al dun, maar Janssen kreeg de voorkeur omdat hij in elk geval nog bij een topclub zat", reageert Marcel van der Kraan, voetbaljournalist van De Telegraaf.



"Als Janssen nog langer langs de kant blijft staan, kan Advocaat het niet meer maken om hem op te stellen tegen Wit-Rusland en Zweden. (...) Dan kan Bas Dost beter stoppen", stelt Van der Kraan verder.