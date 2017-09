De Boer legt mysterieuze tranen uit: "Ik hield het niet meer.."

Gisteren vond de eerste uitzending van het nieuwe RTL-programma 'Shirtje Ruilen' plaats. Eén van de hoofdrolspelers hierin was Ronald de Boer, die onder meer terugblikte op een veelbesproken interview uit 1996.



Tijdens een vraaggesprek na een Champions League-zege met Ajax tegen het Zwitserse Grasshoppers barstte hij plots in tranen uit. De reden was onbekend, tot gisteren. De Boer legt namelijk uit dat hij terugdacht aan een emotionele Louis van Gaal, destijds trainer van Ajax. Het deed hem pijn dat het clubbestuur zou twijfelen aan zijn kwaliteiten.



"Louis had er heel veel moeite mee, want hij had alles gewonnen wat je maar kon winnen", vertelt De Boer. "Hij deelde dat met ons in de kleedkamer, twee dagen voor de wedstrijd. Dat was gewoon een emotioneel moment. Ik sprak volgens mij met Tom Egbers en zag op de achtergrond Louis met betraande ogen langslopen. Dan gaat alles even door je heen, omdat je zo'n emotionele band met die man hebt. Opeens hield ik het niet meer."