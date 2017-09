'PSG lacht om onderzoek en wil man van 70 miljoen'

Paris Saint-Germain is na de zomerse transfermarkt zeker nog niet klaar met aankopen. Na onder meer Dani Alves, Kylian Mbappé en natuurlijk Neymar zou de Franse topclub nu ook Gianluigi Donnarumma willen inlijven.



Donnarumma heeft een bewogen zomer achter de rug. De getalenteerde doelman dreigde AC Milan te vertrekken, maar in overleg met zaakwaarnemer Mino Raiola koos hij uiteindelijk toch voor een nieuw contract. Daarin is een gelimiteerde transfersom van naar verluidt zeventig miljoen euro opgenomen.



Dit bedrag is (nog) niet bevestigd, maar Paris Saint-Germain zou wel aan dit bedrag willen voldoen. In dat geval is het aan Donnarumma om de knoop door te haken. La Gazzetta dello Sport meldt dat AC Milan in Pepe Reina van Napoli zijn beoogde vervanger ziet.