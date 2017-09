Mulder foetert: "Bedoelde Gullit dit sarcastisch?"

Jan Mulder is bepaald niet te spreken over het Nederlands elftal en Ruud Gullit. De analist vindt dat er te veel ophef is over het filmpje dat de assistent-bondscoach heeft gemaakt en ergert zich vooral aan het misplaatste optimisme binnen de Nederlandse selectie en staf.



"Om dit korte meesterwerkje staat Nederland op zijn kop. Er zijn mensen die Gullit willen ontslaan als assistent-bondscoach. Ik begrijp het probleem niet", zo begint Mulder tegenover Sporza. "Het probleem zit in wat Gullit zegt: "a fantastic game". Terwijl het de allerslechtste wedstrijd was die Nederland ooit gespeeld heeft. Het was onbeschrijflijk slecht. Bedoelde Gullit dit sarcastisch?"



Nederland wist zondag met 3-1 van Bulgarije te winnen, maar door de 0-4 overwinning van Zweden op Wit-Rusland lijkt het WK 2018 verder weg dan ooit voor het Nederlands elftal.