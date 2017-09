Oranje-captain neemt break: "Pijn zit nog diep"

Voor Mandy van den Berg was het een op zijn zachtst gezegd bijzondere zomer. De Oranjespeelster won met de Oranjevrouwen het EK, maar werd door Sarina Wiegman ook gedegradeerd van aanvoerder tot wisselspeelster. Daarom heeft ze besloten een pauze te nemen van het Nederlands elftal.



"Voor mij persoonlijk is het een erg dubbele zomer geweest", zegt Van den Berg tegenover haar managementbureau Women's Sports Agency.. "Ik heb het ook erg zwaar gehad met de persoonlijke onverwachte teleurstelling en de manier waarop dit is gebeurd die ik tijdens het toernooi te verwerken kreeg. Die teleurstelling en pijn van toen zit nog diep en moet ik eerst een plek geven."



Ze gaat verder: "Ik vind altijd dat je dingen moet doen en keuzes moet maken in het leven waar je gelukkig van wordt. Mogen spelen voor mijn land is dat voor mij altijd geweest, maar ik heb nu tijd nodig om dit te verwerken." De verdediger gaat zich nu volledig focussen op haar club Reading.