Update: 'Weer verschrikkelijk slecht nieuws voor Van Persie'

Robin van Persie raakte tijdens het duel met Frankrijk geblesseerd aan zijn knie en verliet daarom het trainingskamp. Toen was echter nog niet duidelijk hoe ernstig de kwetsuur was. Nu blijkt het te gaan om een ernstige blessure die de spits van Oranje de komende tijd aan de kant zal houden. Dat meldt het Turkste beIN Sports.



Het is nog niet duidelijk hoe lang Van Persie precies aan de kant staat. De hierboven genoemde tv-zender heeft wel de blessure waar de international mee kampt bekendgemaakt. Volgens het medium zijn de kruisbanden in zijn linkerknie gescheurd. Daardoor zit hij "een tijdje" op de tribunes, zo meldt de zender.



De vervanger van Robin van Persie was Vincent Janssen. Die deed het echter verschrikkelijk slecht en dat heeft naar verluidt een hele nare reden.