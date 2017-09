"Ronaldo is een legende, maar niet te vergelijken met Messi"

FC Barcelona-aanvaller Lionel Messi is weer eens lof toegezwaaid door Xavi. De Spanjaard schat zijn Argentijnse oud-ploeggenoot hoger in dan Cristiano Ronaldo van Real Madrid.



"Messi is een meester in zowel collectief als individueel opzicht. Het vergt een hoop voor Ronaldo om op dezelfde hoogte te komen, want Messi doet alles goed", zo spreekt de in Qatar actieve middenvelder in de Spaanse sportkrant Marca.



"Als een coach vraagt om massaal terug te lopen, dan is Messi nog steeds de beste. Vraag Ronaldo om met maximaal één of twee aannames te spelen en vraag je dan af of hij de beste zou zijn... Ronaldo is top als schutter, fenomenaal en een legende, maar niet te vergelijken met Messi", aldus Xavi.