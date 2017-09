Spanje laat Italië kansloos, Wales blijft hopen

In de strijd om een WK-ticket heeft Spanje zaterdagavond indruk gemaakt. De Spanjaarden waren op eigen veld een maatje te groot voor concurrent Italië: 3-0.



Isco was in 'zijn' Bernabéu de absolute ster op het veld. Na nauwelijks een kwartier schoot de Real Madrid-speler een vrije trap op heerlijke wijze binnen en nog voor rust liet hij doelman Gianluigi Buffon opnieuw kansloos met een overtuigend schot in de verre hoek.



In de tweede helft demonstreerde Isco vooral zijn techniek door met de Italianen te 'spelen'. De bezoekers, die nu op drie punten achterstand staan, kregen ook nog een derde goal om de oren. Álvaro Morata bepaalde de eindstand op 3-0. Macedonië won in dezelfde groep met 0-1 van Israël.



Wales blijft hopen

Wales mag na de EK-ervaring van vorig jaar nu ook dromen van het WK. Door het puntenverlies van Ierland en de 1-0 overwinning op Oostenrijk (goal Benjamin Woodburn) bedraagt de achterstand op plek twee nu nog twee punten. Koploper Servië staat drie punten voor op de Welshman.



Uitslagen Groep I:

Kroatië – Kosovo gestaakt

Oekraïne - Turkije 2-0