België droomt van goud: "Wat ze nog missen..."

België trof wederom geen topper in de WK-kwalificatiereeks. De laatste topper was tegen Spanje en ging kansloos verloren, maar bondscoach Roberto Martinez vindt dat nu een goede zaak.



"Als we het goed aanpakken, kan er uit die nederlaag nog veel moois voortvloeien. Had Spanje zo veel meer talent dan wij? Dat vind ik niet. Zij kwamen op het veld met de instelling dat ze hoe dan ook die wedstrijd zouden winnen, en niets zou hen daarvan afhouden. Daar ligt vanaf nu de lat", vertelt de Spanjaard aan Knack.



Martinez prijst de 'flexibiliteit, wilskracht en passie' van zijn ploeg. "Wat ze nog missen, is de arrogantie van de winnaar en het rotsvaste geloof dat elk doel haalbaar is. Duitsland, Italië en Frankrijk weten hoe je een toernooi moet winnen. Voor hen komt dat vanzelf, want hun voorgangers hebben bewezen dat het kan."



"Spanje had al vijftig jaar topspelers, maar pas sinds ze de eerste keer Europees kampioen werden, is de ban gebroken. Spanjaarden voetballen voortaan als winnaars. Hoe dat mentale effect bereiken zonder dat België zo’n palmares heeft: daar worstel ik momenteel mee", aldus Martinez.