Het Nederlands elftal moet op 10 oktober de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden in De Kuip spelen en niet in de Johan Cruijff ArenA. Volgens Ruud van Os is Oranje sterker in Rotterdam.



"In De Kuip winnen ze 75% procent van de wedstrijden, in de Arena 55%", stelt Van Os in FC Rijnmond. "Toegegeven, de tegenstanders in de Arena zijn vaak iets sterker, maar dat is zo'n groot verschil. Iedere procent moet je pakken, dus Nederland - Zweden moet op 10 oktober gewoon in De Kuip worden gespeeld."



Cor Pot acht dat scenario niet realistisch, maar stelt Van Os: "De ArenA al geboekt? Nou en. Ik boek ook weleens wat, dan heb ik een annuleringsverzekering. Dit moet toch te regelen zijn? Stel dat je daar nou één procent winst uithaalt, dan moet je dat gewoon doen. Wij zijn toch niet in de positie om één procent kans weg te wuiven? Weet je wat voor financiële gevolgen het heeft als Oranje niet naar het WK gaat..."