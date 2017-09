Bulgarije is Nederland gepasseerd in de WK-kwalificatiefase. Zondagavond staan beide teams tegenover elkaar in Amsterdam en de Bulgaarse bondscoach Peter Hubchev ruikt nu natuurlijk kansen.



Na de 3-2 overwinning op Zweden is hij wel realistisch. "We moeten ons geen illusies maken." De WK-droom begint wel meer te leven. "We zijn meer relaxed of we wel of niet naar Rusland gaan. Natuurlijk balen we ervan als we kwalificatie mislopen, maar dat zou niet voor het eerst zijn. Hopelijk is die mentaliteit ons voordeel."



Hubchev rekent ook zonder Kevin Strootman (geschorst) en Robin van Persie (geblesseerd) op een sterk Oranje. "Twee erg goede spelers, maar Nederland heeft er meer. We bereiden ons voor op een erg sterke tegenstander. Het is belangrijk om tactisch gedisciplineerd te zijn en te geloven in onze kracht."