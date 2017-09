AZ-smaakmaker wil meer: "Dat is het streven"

Guus Til is dit seizoen uitgegroeid tot een belangrijke waarde op het middenveld van AZ. De negentienjarige middenvelder geniet ontzettend van zijn rol in Alkmaar.



"Bij AZ zijn we echt een trio", beaamt Til in gesprek met ELF Voetbal. "Met Marko Vejinovic en Joris van Overeem spelen we daar driehoekjes. Ik en Joris zijn dan de lopende mannen en Marko de passer. Zo proberen we ruimtes te creëren."



Zijn basisplaats verraste hem niet. "Na de oefenwedstrijd tegen Málaga kreeg ik het idee dat ik weleens zou kunnen gaan spelen dit seizoen. Waar je dat aan merkt? Dat ik de volgende wedstrijd weer speelde haha. Maar de trainer zegt ook dat ik goed bezig ben en zo. Dus ik dacht wel ‘nu moet ik er gewoon voor gaan.’ En dat is gelukt.”



Til is tevreden, maar wat zijn doelstelling is? "Nu ik eraan geroken heb wil ik alle 34 competitiewedstrijden spelen. Dat is het streven. Of het gaat lukken is natuurlijk een tweede, maar ik wil gewoon basisspeler blijven."