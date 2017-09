Harde Stevens: "Ik heb geen medelijden met dit team"

Het Nederlands Elftal verloor eergisteren keihard met 4-0 van een oppermachtig Frankrijk. Ook de momenteel clubloze trainer Huub Stevens zag het met lede ogen aan.



"Het werd zó snel duidelijk dat Nederland totaal kansloos was. Dit Oranje heeft simpelweg niet de kwaliteiten om deel te nemen aan het WK. Ik heb geen medelijden met dit team. Ik had het de Oranje-fans gegund. Zij zorgen altijd voor een prachtige voetbalsfeer. Maar je moet het als team ook verdienen", geeft Stevens zijn harde oordeel in de Bild.



"De grote namen van dit Oranje zijn allemaal de dertig gepasseerd. Zij worden niet meer beter en hebben zeker niet meer dezelfde kwaliteiten als vijf jaar geleden."



Zondag speelt Oranje nog tegen Bulgarije. Er móét gewonnen worden, anders is het WK 2018 zo goed als definitief uit het zicht verdwenen.