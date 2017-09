Bizarre debutant bij AZ: "Ik geloofde het niet"

AZ staat bekend als een club die veel met eigen jeugdspelers werkt. Maar iemand van pas 15 jaar jong al laten debuteren, is zelfs in Alkmaar wel héél bijzonder.



Het overkwam Kenzo Goudmijn vrijdagavond. Hij mocht invallen in de hoofdmacht, tijdens het oefenduel met KV Mechelen uit België. "Ik hoorde donderdag van mijn trainer dat ik mee mocht. Ik kwam op de club en de jongens zeiden: de trainer zoekt je. Toen liep ik naar boven en de trainer zei: je mag mee met het eerste. Ja, dat is fantastisch. Ik moest lachen en geloofde het niet. Heel gaaf", blikt Goudmijn terug op de clubwebsite van AZ.



"Het verschil met de jeugd en het eerste elftal is groot. Je mag meespelen met Eredivisie-spelers, dat is mooi. Het tempo ligt veel hoger dan in de jeugd." Doorgaans komt de tiener uit in AZ Onder 17. "Fysiek merk je wel dat de andere spelers een stuk ouder zijn. Van den Brom feliciteerde me na de wedstrijd en was blij voor me."



Uiteindelijk speelde AZ met 1-1 gelijk tegen Mechelen. Marko Vejinovic scoorde (penalty).





