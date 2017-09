'Chaos bij Real Madrid: club furieus op Bale'

Gareth Bale en de supporters van Real Madrid onderhouden een moeizame relatie. Een deel van de fans in het Bernabéu ziet de Welshman bij voorkeur zo snel mogelijk vertrekken, maar de hoofdrolspeler in kwestie wil daar niets van weten.



De oud-speler van Tottenham Hotspur is al meermaals gelinkt aan een terugkeer naar Engeland. Manchester United zou op zijn komst azen, maar zegt Bale: "Ik voel me gelukkig in Madrid, we winnen prijzen en ik ga niet weg. Verder is er over dit onderwerp niets te melden."



Zijn coach Zinedine Zidane is bovendien blij met zijn aanwezigheid. "Hij is een zeer belangrijke speler in onze selectie. Misschien heeft hij het even moeilijk, maar wij staan volledig achter hem, in het volste vertrouwen. Gareth werkt er hard aan zijn vorm terug te krijgen en wij rekenen op hem dit seizoen."



Update 18:21 uur

Nadat eerder al veel fans lieten blijken dat ze Gareth Bale deze zomer maar wat graag voor een enorm bedrag hadden zien vertrekken, is men bij Real Madrid achter de schermen nu ook woedend op de Welshmen. Hij had 100 miljoen euro kunnen opbrengen dankzij een aanbieding van Manchester United, maar hijzelf ging voor een megatransfer liggen. En dat nemen ze de linkspoot niet in dank af, zo schrijft Don Balon althans.





@ManUtd and @realmadrid had a deal 99% done for @GarethBale11 on #DeadlineDay. Bale wanted the move but didn't get done in time. January.... — Transfer News (@transfernews511) 2 september 2017

