Top Twintig: Deze clubs spendeerden het meest op de transfermarkt

Het werd ook op internationaal niveau een zomerse transferperiode om nooit te vergeten. In zowat elke Europese competitie werden records verbroken, de 'duurste speler ooit' was plots dubbel zoveel waard. Maar wie waren nu de absolute Big Spenders van de voorbije maanden?



Goal.com overliep alle transacties nog eens en kwam tot onderstaande top twintig. Het Manchester City van Pep Guardiola gaf het meeste uit, gevolgd door PSG. Opvallend, zonder de 222 miljoen euro voor Neymar stonden de Parijzenaars niet eens in deze top 20.



De top vijf wordt compleet gemaakt door het koopkrachtige AC Milan, Engels kampioen Chelsea en het verrassende Everton FC van Ronald Koeman. Ook opvallend zijn de lage noteringen van Real Madrid en Arsenal FC. Tottenham Hotspur staat ook in de lijst, onder meer door het aantrekken van Davinson Sánchez van Ajax (40 miljoen euro).



De volledige top 20:

Manchester City 240,50 miljoen euro

PSG 232.6M €

AC Milan 1930,7M €

Chelsea 168,7M €

Everton 161,9M €

Manchester United 158,3M €

FC Barcelona 155,9M €

Juventus 148,4M €

Bayern München 103M €

AS Monaco 98,8M €

AS Roma 93M €

Liverpool 90M €

Tottenham 89,1M €

Inter Milaan 86,2M €

Borussia Dortmund 73,6M €

Sevilla FC 61,5M €

Real Madrid 61,5M €

Leicester City 60,1M €

Watford FC 57,7M €

Arsenal FC 53,3M €