Barça-directeur geeft oud-Ajacied toch nog hoop

Thomas Vermaelen zal niet graag terugdenken aan de voorbije transferzomer. De Belgische oud-Ajacied wachtte tevergeefs op een vertrek bij FC Barcelona, waar coach Ernesto Valverde weinig toekomst in hem ziet. Of niet?



Een vrij uitzichtloze situatie dus voor de Rode Duivel, maar het clubbestuur komt nu met ander nieuws. "Vermaelen werd uitgeleend aan AS Roma, maar hij heeft er niet veel gespeeld. Hij heeft veel blessures gehad, maar heeft ook veel kwaliteiten. We denken dat hij nog nuttig kan zijn voor de ploeg", liet technisch directeur Robert Fernandez volgens RTBF optekenen.



Fernandez vervolgt: "De trainer heeft me tijdens de voorbereiding gezegd dat hij heel tevreden over hem was. Vorig jaar heb ik veel contact gehad met Vermaelen, ik ben vaak naar Rome gereisd. We hebben veel vertrouwen in hem."