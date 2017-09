Lukaku reageert op terugkeer concurrent Zlatan

Romelu Lukaku hoopt na een moeizame Chelsea-periode alsnog door te breken in de top. Manchester United moet zijn loopbaan alsnog de gewenste duw geven, maar de concurrentie is groot als Zlatan Ibrahimovic weer fit is.



Lukaku vreest de Zweedse spits niet, integendeel zelfs. "Ik zei tegen Zlatan dat ik hoopte dat hij zou terugkeren bij Manchester United", laat de Belg weten in de Britse media. "We hebben zijn persoonlijkheid nodig. En ik wist al een tijdje dat hij een nieuw contract zou tekenen."



Lukaku nam zijn rugnummer wel over, maar rekent op een goede samenwerking. Dat is nodig om hoge ogen te gooien in Engeland. "We weten dat er veel concurrentie is in de titelstrijd. Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal en Tottenham Hotspur. Maar het gaat op dit moment erg goed met mij bij Manchester United."