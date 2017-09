Columnist Sjoerd Mossou heeft het opgenomen voor AS Roma-middenvelder Kevin Strootman. Na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk (4-0) werd de Oranje-international genadeloos aangepakt, maar de kritiek zou té ver gaan.



"Ik ken geen voetballer die zo genadeloos over zichzelf kan oordelen als Kevin Strootman", schrijft Mossou in het Algemeen Dagblad. "Vergeleken bij Kevin Strootman die zichzelf analyseert, is Maarten van Rossem een olijke flierefluiter, en GeenStijl een site voor genuanceerde softies."



Ook de journalist zag Strootman slecht spelen in Parijs. "Maar geloof het of niet: Kevin vond zichzelf nog veel slechter. (…) Strootman heeft in Nederland het imago van een klager, van een zeurpiet. Om meerdere redenen is dat niet terecht. Hij overwon twee loodzware knieblessures nota bene."



Mossou prijst zijn instelling juist. "Strootman wil zo oneindig graag, dat het iets ongezonds dreigt te krijgen. Hij voelt zo’n diepe verantwoordelijkheid voor Oranje, dat hij het team hoogstpersoonlijk op de rug wil nemen, en de bondscoach ook, en alle zestien miljoen Nederlanders erbij."