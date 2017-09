"Je kunt toch wel honderd procent gas geven?"

Dick Advocaat rekent zondagavond tegen Bulgarije op een sterker Oranje dan in Frankrijk. Tegelijkertijd blijft de bondscoach ook realistisch: "Daar is ook niet zoveel voor nodig."



"We spelen nu tegen een tegenstander waar we ons mee kunnen meten", vertelde de Hagenaar op de persconferentie. "Op het duel met Frankrijk zat een enorme druk. Het liep niet, het ging niet, maar dat had ook te maken met de kwaliteit van de Fransen. Dat hebben andere ploegen minder."



Nu gaat alle aandacht uit naar de cruciale ontmoeting met Bulgarije. "Ik vind dat als je thuis speelt tegen Bulgarije, je moet denken dat je beter bent. Dat idee moeten we zeker hebben. We weten dat we dan wel beter moeten spelen dan tegen Frankrijk, maar daar is niet zoveel voor nodig."



"We moeten nu stoppen met over Frankrijk praten. Het gaat om zondag. Je kunt toch wel na drie dagen honderd procent gas geven? We moeten gewoon zorgen dat we winnen. En hoe? Totaal onbelangrijk", aldus Advocaat.