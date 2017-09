Verbeek: "Heerenveen staat steeds verder van mij af"

Gertjan Verbeek was in verschillende functies actief bij sc Heerenveen, waaronder speler en hoofdtrainer. Ooit droomde hij van een terugkeer in een bestuursfunctie, maar langzaamaan is de liefde aan het bekoelen.



"Heerenveen staat steeds verder van mij af", vertelt Verbeek in de Leeuwarder Courant. "Ik ken daar steeds minder mensen. Het toppunt was vorig jaar, toen ik bij het spelershome werd geweigerd omdat ik volgens een jonge suppoost niet het goede kaartje had. Hij kende mij niet. Ik zei nog: ‘Als jij bij Heerenveen wilt werken, dan zou het geen kwaad kunnen als je een klein beetje van voetbal weet en je pappenheimers kent’."



Verbeek kreeg nul op het rekest. "Maar hij was onverbiddelijk en heeft het zelfs bij de clubleiding gemeld. Een paar dagen later belde Luuc Eisenga (directeur, red.) me op om het uit te spreken. Dat vond ik heel correct. Al met al was het wel vervelend, ook omdat Sabine (zijn vriendin, red.) er bij was. Het geeft hoe dan ook aan hoe vluchtig dingen zijn en hoe snel je uit de gedachten raakt. Het drukt je, kortom, met de neus op de feiten dat alles vergankelijk is."