Advocaat verklapt: "Deze speler start morgen sowieso bij Oranje"

Het Nederlands elftal was helemaal nergens in het Stade de France tegen Frankrijk en dat heeft gevolgen. Het Algemeen Dagblad weet dat bondscoach Dick Advocaat één grote speler van Oranje gaat slachtofferen in zijn basisopstelling voor de interland tegen Bulgarije, die gewonnen móét worden.



Het is de vraag of Wesley Sneijder nog een ster genoemd mag worden, maar wat betreft zijn naam is dit zeker wel nog het geval. De spelmaker van OGC Nice begint tegen de Bulgaren echter op de bank en wordt vervangen door Feyenoorder Tonny Vilhena, die tegen Les Bleus een betere indruk maakte dan de oud-Ajacied. Ook Kevin Strootman begint natuurlijk niet, vanwege een schorsing: zijn vervanger heet Marco van Ginkel.



Centrumverdediger Wesley Hoedt verdwijnt uit het elftal en zijn plekje wordt ingenomen door Bruno Martins Indi, die in het verleden toch vaak ongelukkig speelde voor ons land. Verder laat de keuzeheer alles bij het oude, vooral ook omdat Robin van Persie geblesseerd is afgehaakt. Daarom moet Vincent Janssen wel aan de wedstrijd tegen Bulgarije beginnen, aangezien pinch-hitter Bas Dost het enige echte alternatief is.



Opstelling Oranje volgens het AD: Cillessen, Fosu-Mensah, De Vrij, Martins Indi, Blind, Wijnaldum, Van Ginkel, Vilhena, Robben, Janssen en Promes.



Update 13:50 uur

Bondscoach Dick Advocaat heeft zojuist op de persconferentie verklapt dat Feyenoorder Tonny Vilhena in elk geval zal starten in de basisformatie, morgen tegen Bulgarije. "Dat kan ik al wel zeggen." Tegen Frankrijk was de linkspoot nog invaller, nu is hij de vervanger van de geschorste Kevin Strootman.





Vilhena sowieso in de basis morgen tegen Bulgarije, verklapt Dick Advocaat alvast #nedbul pic.twitter.com/bG0ZabxU6h — simon zwartkruis (@simonzwartkruis) 2 september 2017