Van Halst pissig: "Dat is competitievervalsing"

Afgelopen donderdagavond ging voor de Eredivisieclubs de transfermarkt dicht. In de laatste drie dagen sloeg FC Twente zelf nog meerdere malen toe, met onder meer Tighadouini, Lam, Cuevas en Slagveer.



Toch is directeur Jan van Halst fel tegen de late deadline, op 31 augustus. "Eigenlijk is het belachelijk. Niet zozeer dat het deze dag is, maar meer omdat de competitie in heel Europa al begonnen is en dat alle clubs hun selecties na drie speelronden nog kunnen aanpassen. Eigenlijk een soort van competitievervalsing", stelt Van Halst bij RTV Oost.



Zoals gezegd kwamen de Tukkers zelf pas laat in de window volop in actie. "Dat is eigenlijk begonnen met de verkoop van Andersen, waar we ook al geen rekening mee hielden. Dat gaf ons wel wat ruimte om de selectie nog te versterken. Deze drie spelers hadden we ook in ons hoofd en met wat piepen en kraken is het uiteindelijk nog gelukt", vervolgt Van Halst.



De beleidsbepaler had een zware taak aan het bij elkaar regelen van een sterke selectie. "We wisten dat we heel langzaam aan een nieuw elftal moesten bouwen en dat was een behoorlijke klus. Dat vergeet iedereen en dat begrijp ik ook wel, gezien de goede resultaten van afgelopen jaar. Enerzijds alle huurlingen vervangen door andere spelers, anderzijds beperkte financiële middelen en dan weet je dat je heel veel geduld moet hebben en dan doen drie nederlagen wel heel veel pijn."