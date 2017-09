De Jong optimistisch: "Maar dát is moeilijk om te zeggen.."

Jong Oranje maakte gisteren een uitstekende indruk door met 1-1 gelijk te spelen tegen het sterker geachte Engeland. Onder meer Ajax-basisspeler Frenkie de Jong speelde mee in het elftal van bondscoach Art Langeler.



De Jong noemt de selectie van Jong Oranje 'een groep met veel potentie'. "Ik denk dat er een grote groep is die ver kan komen. Maar het is wel moeilijk om te zeggen waar we over vijf jaar staan. Ik kan niet beloven dat we dan het WK gaan winnen ofzo", aldus de middenvelder tegenover de NOS.



Over het 'grote' Oranje, dat een dag eerder met 4-0 werd weggevaagd door Frankrijk, zegt De Jong: "Natuurlijk ben je fan, en hoop je dat ze winnen, maar ik ben niet degene die even gaat zeggen hoe het moet."



Komende dinsdag speelt Jong Oranje weer, tegen Jong Schotland. De duels zijn in de kwalificatie voor het EK 2019, dat wordt gespeeld in Italië en San Marino.