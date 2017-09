PSV-parels imponeren in Jong Oranje: "Vooral deze twee"

Jong Oranje legde gisteren een uitstekende prestatie op de mat door de generatiegenoten uit Engeland op een 1-1 remise te houden. Het doelpunt kwam van Bart Ramselaar met een kopbal, maar twee andere PSV'ers waren de smaakmakers.



De NOS schrijft namelijk: "Met name de PSV'ers Steven Bergwijn (19) en Pablo Rosario (20) maakten indruk in Doetinchem. Bergwijn met zijn flitsende dribbels in de voorhoede, powervoetballer Rosario als fysiek sterke controleur op het middenveld."



"En achterin liet debutant Rick van Drongelen (18) met zijn leiderscapaciteiten zien waarom hij bij Hamburger SV in de Bundesliga een basisspeler is", oordeelt het medium verder.



Ook bondscoach Art Langeler was content. "Wij kunnen laten zien dat er wel degelijk toekomst is. Dat hebben we bij vlagen goed gedaan." Komende dinsdag wacht het volgende duel: in Glasgow, tegen Jong Schotland (20:30 uur).