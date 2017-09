Ajacied imponeert tegen PSV: "Eerste stap is mooi gelukt"

Jong Ajax denderde gisteren over een matig Jong PSV heen. De dirigent op het Amsterdamse middenveld was aanvoerder Zian Flemming, die een uitstekende wedstrijd speelde in Eindhoven.



De spelmaker, die ook een doelpunt meepikte, reageert na afloop van de 0-3 zege bij Ajax TV: "Heerlijk. Uit winnen bij PSV is altijd lekker, altijd een prestigestrijd. We winnen 'm toch wel vaak, ook hier in Eindhoven."



"We weten van onszelf, wij zijn Ajax, wij zijn de beste. We komen hier voor drie punten, en die halen we ook op. Het was een pittige pot, maar hebben het uiteindelijk niet heel erg moeilijk gehad", aldus de 19-jarige Flemming tot slot.