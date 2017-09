Derksen: "Daardoor wordt Feyenoord kampioen"

Analist Johan Derksen sprak al meerdere malen uit dat hij verwacht dat Feyenoord de titel gaat prolongeren in de Eredivisie. Gisteren tijdens een uitzending van Voetbal Inside legde hij die voorspelling uit.



Hij is namelijk erg positief over het aankoopbeleid van directeur Martin van Geel tijdens de afgelopen transferperiode. "Uitstekend gedaan. Feyenoord heeft zich echt versterkt en daardoor wordt Feyenoord kampioen."



Verder vindt Derksen de aanstelling van Jan de Jong, de nieuwe algemeen directeur die overkomt van de NOS, een goede keuze. "Ik begrijp alleen niet dat zo'n volwassen man nog steeds van dat Sjors & Sjimmie haar heeft", lacht de ervaren journalist.



"Ik vind het een prima man. Goede leeftijd, 50, heeft leidende ervaringen opgedaan, niet iemand die over drie jaar met een rolstoel loopt: prima keus."