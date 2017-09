VIDEO: PSV'er Lozano kopt Mexico naar WK met winnende doelpunt

Waar het WK 2018 voor het Nederlands Elftal nog mijlenver weg is, heeft Mexico zich gisternacht wél geplaatst voor het eindtoernooi. Dit lukte dankzij een 1-0 overwinning op Panama.



Het enige doelpunt kwam op naam van PSV'er Hirving Lozano, die een voorzet van oud-Twentenaar Jesus Corona in de 53e minuut binnen kopte. Hij stond toen pas net twee minuten in het veld, als invaller.



Mexico is het vijfde land dat zich al zeker speelde van een WK-ticket.





